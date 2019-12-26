Ради семьи и детей: Утяшева принципиально не отвечает вечером на звонки

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вдумчиво относятся к воспитанию своих двоих детей: 6-летнего Роберта и 4-летней Софии. Оба ребенка до сих пор не знают, что такое мобильный телефон. Да и в своей взрослой жизни спортсменка ограничила использование гаджета.

Как только чемпионка Европы приходит домой, она сразу же отключает звук у мобильного телефона и прячет его в сумку. И спокойно, не отвлекаясь на лишние разговоры, они всей семьей ужинают, общаются, делают уроки, смотрят телевизор или читают книги.

«Роб и София не видят нас с Пашей с телефонами», — рассказала Ляйсан Оk-magazine.

В команде Утяшевой уже знают об этой особенности спортсменки и стараются не беспокоить ее после восьми вечера. Спортсменка призналась, что иногда ее дети замечают, что у других малышей мобильники есть, а у них нет, но Павел и Ляйсан убеждены – нужно как можно дальше оттянуть время знакомства с гаджетами.

Впрочем, иногда строгие родители разрешают Роберту и Софии общаться по айпаду. Например, во время долгой дороги, чтобы посмотреть мультик. Но в основном дети заняты живым общением с близкими, своими животными и творчеством.

Психолог Анна Завгороднева поддержала метод воспитания детей Утяшевой. По ее мнению, некоторое ограничение гаджетов в жизни детей имеет позитивное влияние. «Развиваются разные зоны головного мозга, не только зрительная», — объяснила она Teleprogramma.pro.

Эксперт также одобрила решение Утяшевой разграничивать личное и рабочее время. «Потрясающе просто! Особенно для человека публичного. Это дает понимание того, что в их жизни нет ничего важнее семьи», — сказала Анна Завгороднева.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева, психолог, руководитель психологического центра, стаж работы 12 лет. Образование высшее (ВГСПУ). Основные темы консультаций: страхи и тревожность.

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