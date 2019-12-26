«В его взгляде столько мудрости и глубины»: Боярский рассказал о внуке Грише

Ребенок появился год назад в семье его дочери Елизаветы.

Актер Михаил Боярский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем внуке Грише. Ребёнок появился в семье его дочери Елизаветы от брака с актером Максимом Матвеевым в конце прошлого года. Все свободное время счастливый дед проводит с Гришей.

«Когда Гриша был еще совсем грудной, то я боялся взять его на руки. Думал, что не дай Бог не так возьму и что-нибудь случится. А сейчас уже спокойно беру на руки. Как он сладко прижимается губами к моей щеке. Это что-то потрясающее», – заметил актер.

Как добавил Боярский, он испытывает непередаваемое счастье, когда слышит, как бьется сердечко внука. «Он такой чистый и непорочный. Мне сложно передать, что такое детский взгляд. В его взгляде столько мудрости и глубины», — добавил актер.

По словам Боярского, ребенок в его понимании — это некий храм, который необходимо беречь и которому надо молиться. «Они дети, как я думаю, учат нас всему в этом мире», — сказал Михаил Боярский.