«Его унесло в море»: брат Михаила Боярского утонул в Болгарии

Актер Михаил Боярский в студии программы «Судьба человека» на канале Россия-1» вспомнил, как потерял своего брата Александра — актера театра и кино. Он трагически погиб в возрасте 42 лет.

«Брат был для меня всем. Мы с ним проспали в одной постели не один десяток лет. Он, конечно, в юности надо мной порой издевался. Говорил, что я не совсем умный. При этом Саша брал меня с собой в театр «Ленсовета», чтобы я просвещался, читал мне вслух романы. Я всегда хотел быть похожим на него», — сказал Боярский.

Как считает актер, брат был даже талантливее его. «Мы стали очень похожи. Нас даже путали. Его называли Мишей, а меня Сашей. Когда ему было 42 года, он поехал на гастроли в Болгарию. Была жара, объявили штормовое предупреждение. Его унесло в море. Прихватило сердце, и он утонул. Его вытащили, но сердце уже не билось», — сказал Боярский.

Как отметил актер, на похоронах было очень много людей. Столько он не видел больше никогда.

«Конечно, время идет, раны зарубцовываются. Но я всегда молюсь за него, вспоминаю, езжу на кладбище в Ригу. Смерть, она тоже не зря придумана. Она заставляет оставшихся на земле быть взрослее, умнее, ответственнее. Чем старше ты становишься, тем серьезнее относишься к проблеме. Я понимаю, что смерть всегда рядом с нами, она неизбежна. Но если у тебя есть задача на этой земле, то ты отгонишь смерть и отсрочишь свой уход», – заметил актер.