«Индустрия стала требовать перезагрузки»: Екатерина Мцитуридзе покидает пост главы «Роскино»

Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе больше не будет руководить «Роскино», этот пост она занимала с 2011 года.

Соответствующее решение принял совет директоров, сообщил министр культуры России Владимир Мединский. Екатерину поблагодарили за хорошую работу и за продвижение российских картин за рубежом.

Напомним, «Роскино» по своим функциям как раз и занимается продвижением наших картин на иностранных фестивалях, конкурсах и просто среди иностранных зрителей.

По словам Мединского, Мцитуридзе весьма активна и сделала очень многое для продвижения наших фильмов, однако в нынешних реалиях компании нужна своеобразная перезагрузка и выход на новый уровень.

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки», — заявил министр культуры РФ.

В итоге совет директоров попросил Росимущество о смене руководства и там эту просьбу удовлетворили. Сама Мцитуридзе свою внезапную отставку пока никак не комментирует. Кто будет новым главой «Роскино» также пока неизвестно, сообщает РИА Новости.