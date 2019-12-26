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«Индустрия стала требовать перезагрузки»: Екатерина Мцитуридзе покидает пост главы «Роскино»

Такое решение принял совет директоров.

«Индустрия стала требовать перезагрузки»: Екатерина Мцитуридзе покидает пост главы «Роскино»
Мцитуридзе Екатерина. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе больше не будет руководить «Роскино», этот пост она занимала с 2011 года.

Соответствующее решение принял совет директоров, сообщил министр культуры России Владимир Мединский. Екатерину поблагодарили за хорошую работу и за продвижение российских картин за рубежом.

Напомним, «Роскино» по своим функциям как раз и занимается продвижением наших картин на иностранных фестивалях, конкурсах и просто среди иностранных зрителей.

По словам Мединского, Мцитуридзе весьма активна и сделала очень многое для продвижения наших фильмов, однако в нынешних реалиях компании нужна своеобразная перезагрузка и выход на новый уровень.

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки», — заявил министр культуры РФ.

В итоге совет директоров попросил Росимущество о смене руководства и там эту просьбу удовлетворили. Сама Мцитуридзе свою внезапную отставку пока никак не комментирует. Кто будет новым главой «Роскино» также пока неизвестно, сообщает РИА Новости.

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Тэги:

"Роскино"Екатерина МцитуридзеМинкульт
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«Индустрия стала требовать перезагрузки»: Екатерина Мцитуридзе покидает пост главы «Роскино»
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