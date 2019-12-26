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«Мы боимся нового»: Анна Калашникова порассуждала о проблеме «Голубых огоньков»

По мнению певицы, современная эстрада давно сформировалась и новичков принимает с неохотой.

«Мы боимся нового»: Анна Калашникова порассуждала о проблеме «Голубых огоньков»
Анна Калашникова и Бари Алибасов. Фото: Кудрявцева Лариса / Архив "ЭГ"

Певица и актриса Анна Калашникова ведет собственную колонку на портале Teleprogramma.pro. На этот раз девушка решила рассказать о своем отношении к «Голубым огонькам», которые никак не хотят становиться современнее.

По словам актрисы, год за годом 31 декабря из телевизоров мы слышим песни одних и тех же исполнителей. Спору нет, музыка отличная и артисты замечательные, но молодежь такое не признает и сидеть перед телевизором точно не будет. По словам певицы, подобные выступления не должны превращаться в «нафталин» и собирать у экранов лишь аудиторию 50 +.

Девушка отметила, что даже в уходящем году на российской сцене появилось немало громких имен, которые, почему-то, не в почете на новогодних огоньках, хотя молодая аудитория с радостью бы их послушала. Анна считает, что телеканалы просто опасаются потерять свою аудиторию и рейтинги, и вместо смелых экспериментов предпочитают использовать старые, но давно всем надоевшие методы.

«Мы боимся нового», — написала Калашникова.

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Тэги:

Анна КалашниковаГолубой огонекНовый год
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«Мы боимся нового»: Анна Калашникова порассуждала о проблеме «Голубых огоньков»
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