«Молодежь над нами немного издевалась»: Боярский оценил свою игру в «Самом лучшем дне»

По словам актера, по площадке он ходил, как будто оказался на какой-то экскурсии.

Актер Михаил Боярский заявил, что во время съемок в комедии «Самый лучший день» он ходил на съемочную площадку, как на экскурсию. Для него работа всей команды проекта сродни какому-то чуду. Было задействовано всего 6-8 камер. Массовка одевалась за какое-то мгновение.

«Молодежь над нами немного издевалась. Пока мы с Чуриковой, как черепахи, все осилили, пока она дошла до нужного места, пока меня из кресла достали — они здесь уже все сделали и поехали куда-то еще», — сказал прославленный актер и «главный мушкетер страны».

Как считает Боярский, которому 26 декабря исполнилось 70 лет, молодежи было совсем не важно, как они с Чуриковой сыграют. Главное – их лица в кадре и количество отснятых метров. По его мнению, все очень сильно изменилось в кинематографе. Кстати, как сказал Боярский, фильм ему понравился. Он был рад прикоснуться к современному кино.

Напомним, что в комедии «Самый лучший день» Михаил Боярский играл вместе с Инной Чуриковой родителей главного героя, роль которого исполнил актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, сообщает «АиФ».