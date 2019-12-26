«Замышляют что-то против него»: друг Петросяна объяснил, зачем к Степаненко приехала его дочь

Как известно, у юмориста есть наследница от первого брака.

Друг юмориста Евгения Петросяна Георгий Терехов в эфире программы «Пусть говорят» объяснил, зачем в Москву неожиданно приехала дочь артиста от первого брака Виктория. Женщина живет в квартире Елены Степаненко. С самого первого дня наследница сатирика встала на сторону юмористки. С отцом она не общается.

«Женя мне сказал, что Виктория в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают. Замышляют что-то против него», — сказал Терехов.

Друг сатирика отметил, что Виктория всегда называет Степаненко мамой. Он не знает, почему у нее такие натянутые отношения с юмористом. Как он думает, возможно, девушка боится, что в будущем все наследство отца достанется его нынешней возлюбленной Татьяне Брухуновой.

О Виктории известно, что уже много лет она живет в Нью-Йорке. Ранее она окончила исторический факультет МГУ. Позже сделала цикл документальных фильмов о Бродвее.

Между тем Терехов опроверг слухи, что Петросян хочет еще раз стать отцом. Товарищу он сказал, что ему хватит одной дочери.