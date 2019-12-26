НОВОСТИ

«Замышляют что-то против него»: друг Петросяна объяснил, зачем к Степаненко приехала его дочь

Как известно, у юмориста есть наследница от первого брака.

«Замышляют что-то против него»: друг Петросяна объяснил, зачем к Степаненко приехала его дочь
Друг Петросяна объяснил, зачем в Москву приехала его дочь/http://globallookpress.com/

Друг юмориста Евгения Петросяна Георгий Терехов в эфире программы «Пусть говорят» объяснил, зачем в Москву неожиданно приехала дочь артиста от первого брака Виктория. Женщина живет в квартире Елены Степаненко. С самого первого дня наследница сатирика встала на сторону юмористки. С отцом она не общается.

«Женя мне сказал, что Виктория в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают. Замышляют что-то против него», — сказал Терехов.

Друг сатирика отметил, что Виктория всегда называет Степаненко мамой. Он не знает, почему у нее такие натянутые отношения с юмористом. Как он думает, возможно, девушка боится, что в будущем все наследство отца достанется его нынешней возлюбленной Татьяне Брухуновой.

О Виктории известно, что уже много лет она живет в Нью-Йорке. Ранее она окончила исторический факультет МГУ. Позже сделала цикл документальных фильмов о Бродвее.

Между тем Терехов опроверг слухи, что Петросян хочет еще раз стать отцом. Товарищу он сказал, что ему хватит одной дочери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ПетросянГеоргий ТереховЕвгений ПетросянЕлена СтепаненкоПрограмма "Пусть говорят"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Замышляют что-то против него»: друг Петросяна объяснил, зачем к Степаненко приехала его дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: