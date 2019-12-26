«А если он не выживет?»: Дружинина считает Боярского дважды рожденным

26 декабря всенародному любимцу Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. Режиссер Светлана Дружинина гордится тем, что не просто работает с артистом, а дружит с ним с давних пор. Актера она считает дважды рожденным, а все-из-за автокатастрофы, которая произошла в 1979 году.

В это время Михаил Боярский снимался в фильме Дружининой «Сватовство гусара». Попав в аварию с лобовым столкновением, он сломал позвоночник и впал в кому. Все вокруг говорили Светлане, чтобы она взяла другого артиста, но она упорно ждала.

«А если он не выживет?» — спрашивали меня. Я ответила: «Тогда сделаю картину — гибель моего друга», — рассказала Светлана Сергеевна «Комсомольской правде».

После того, как артист пришел в себя и встал на ноги, он продолжил работу над картиной с прежней самоотверженностью и отдачей. Этот случай Михаил Сергеевич не забыл, и когда Дружинина попросила его сняться в продолжении «Гардемаринов», он сказал, что отказать ей он не имеет морального права.

Режиссер заметила, что в четвертой части знаменитой картины герой Боярского предстает совершенно иным человеком – мудрым, переосмыслившим свое прошлое. Она уверена, что зрителям придется по вкусу эта кинолента.