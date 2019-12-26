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«Сомневаюсь, что у них есть любовные игры»: сексолог высказалась о жизни Петросяна и его жены

По словам Дили Еникеевой, Евгению Вагановичу пора подумать о земле в прямом смысле этого слова.

«Сомневаюсь, что у них есть любовные игры»: сексолог высказалась о жизни Петросяна и его жены
Сексолог рассказала о жизни Петросяна с женой/http://globallookpress.com/

Сексолог Диля Еникеева высказалась о возможной интимной жизни 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его супруги, 30-летней Татьяны Брухуновой. Она считает, что сатирику сейчас нужно подумывать не о любовных забавах с молодой супругой, а о земле. Сексолог отметила, что вряд ли в таком возрасте Петросян способен «пуститься во все тяжкие».

Кроме того, Еникеева считает, что скоро может повториться история, которая случилась в браке актера Армена Джигарханяна и пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской. Не исключено, что Брухунова просто постарается забрать себе часть имущества сатирика.

Как считает сексолог, у Брухуновой «тикают биологические часы». Она вряд ли родит от Петросяна — сексапил в нем не чувствуется.

«Сомневаюсь, что у них есть любовные игры. Вспомним о геронтофилии — влечении к пожилым, оно, как правило, появляется, когда девушка безумно любила отца, а тот погиб, скоропостижно скончался. Вот дочь и ищет утешение в мужчинах постарше. А тут прямо дедушка», — заявила Еникеева, слова которой приводит «СтарХит».

Напомним, что примерно год назад Татьяна Брухунова дала откровенное интервью. Она рассказала, что юмористу было очень плохо после расставания с Еленой Степаненко. В непростой момент она пришла на помощь сатирику. По-другому в той ситуации женщина поступить просто не могла.

Примерно месяц назад появилась информация, что Петросян женился на Брухуновой. Сама женщина и ее предполагаемый супруг эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяДиля ЕникееваЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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«Сомневаюсь, что у них есть любовные игры»: сексолог высказалась о жизни Петросяна и его жены
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