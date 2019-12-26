Жена Цекало вынесла на суд публики их любовную переписку

В январе 2019 года стало известно, что Александр Цекало оставил свою третью супругу Викторию Галушко, родную сестру Веры Брежневой. В браке, который продолжался 10 лет, у супругов появились двое детей — дочь Александра и сын Михаил. Однако это не смогло сберечь отношения.

В марте этого года артист и продюсер объявил о своем новом союзе с художницей Дариной Эрвин. Мужчина и женщина откровенно влюблены друг в друга и не скрывают своих чувств от публики, хотя свою свадьбу они отметили тайно.

Недавно Александр пошел на беспрецедентный шаг, чтобы порадовать свою любимую. Он «выкупил» свою фамилию у предыдущей жены. Новая благоверная продюсера категорически отказывалась становиться Цекало из-за того, что эту фамилию по-прежнему носила Виктория. Александру ничего не оставалось, как умаслить свою экс-жену деньгами. Ей же, в свою очередь, пришлось ехать на родную Украину и там утрясать дела с документами.

В день празднования католического Рождества Дарина преподнесла мужу подарок – книгу, в которой опубликовала всю их любовную переписку. Реакцию своего супруга на сюрприз она показала в личном блоге. Судя по выражению лица Александра, презент ему понравился.