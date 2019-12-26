НОВОСТИ

Жена Цекало вынесла на суд публики их любовную переписку

Такой сюрприз Дарина Эрвин сделала в честь празднования католического Рождества.

Жена Цекало вынесла на суд публики их любовную переписку
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото https://www.instagram.com/darina_ervin/

В январе 2019 года стало известно, что Александр Цекало оставил свою третью супругу Викторию Галушко, родную сестру Веры Брежневой. В браке, который продолжался 10 лет, у супругов появились двое детей — дочь Александра и сын Михаил. Однако это не смогло сберечь отношения.

В марте этого года артист и продюсер объявил о своем новом союзе с художницей Дариной Эрвин. Мужчина и женщина откровенно влюблены друг в друга и не скрывают своих чувств от публики, хотя свою свадьбу они отметили тайно.

Недавно Александр пошел на беспрецедентный шаг, чтобы порадовать свою любимую. Он «выкупил» свою фамилию у предыдущей жены. Новая благоверная продюсера категорически отказывалась становиться Цекало из-за того, что эту фамилию по-прежнему носила Виктория. Александру ничего не оставалось, как умаслить свою экс-жену деньгами. Ей же, в свою очередь, пришлось ехать на родную Украину и там утрясать дела с документами.

Книга. Фото
https://www.instagram.com/darina_ervin/

В день празднования католического Рождества Дарина преподнесла мужу подарок – книгу, в которой опубликовала всю их любовную переписку. Реакцию своего супруга на сюрприз она показала в личном блоге. Судя по выражению лица Александра, презент ему понравился.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Цекалогалушкожена ЦекалоЦекало личная жизньЦекало новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Цекало вынесла на суд публики их любовную переписку
Интересно?
Поделись с друзьями: