Хоккеист Иван Телегин вышел в свет с предполагаемой любовницей. Появился снимок, на котором известный спортсмен сидит рядом с некой девушкой. Внешне, кстати, она чем-то похожа на Пелагею. Только чуть моложе. На фотографии девушка держит хоккеиста за руку.

Отметим, что несколько дней назад Иван Телегин опубликовал снимок, на котором находится в обществе жены. Он кратко подписал фотографию: «Воссоединение». Впрочем, по каким-то причинам он вскоре удалил снимок из соцсетей.

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У Пелагеи на страничке также давно нет фотографий с мужем. Между тем личную жизнь супруги никогда не комментируют.

Напомним, что до знакомства с Пелагеей хоккеист московского ЦСКА состоял в отношениях с девушкой Евгенией. Она подарила ему сына. Буквально через год у него случился роман с Пелагеей. Тогда многие фанаты Телегина заявляли, что исполнительница — разлучница. Якобы она увела супруга из семьи. Сама Пелагея заявила, что никогда бы не пошла на такой шаг, потому что никогда бы себе не простила такого. Она сказала, что Иван Телегин расстался с матерью своего ребенка до их знакомства, сообщает «СтарХит».