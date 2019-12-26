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Гарик Харламов обозначил запретные для себя темы в юморе

По словам юмориста, есть запредельные вещи, шутить над которыми он никогда не будет.

Гарик Харламов обозначил запретные для себя темы в юморе
Харламов рассказал над чем никогда не будет шутить/http://globallookpress.com/

Юморист Гарик Харламов заявил, что есть определенные темы, шутить над которыми он никогда не будет. По словам супруга актрисы Кристины Асмус, он никогда не позволит отпускать шутки в адрес инвалидов. Кроме того, не станет шутить над религиозными чувствами людей.

В то же время он заметил, что шутка шутке рознь. Если шутить над инвалидом кощунственно, то над общей проблемой иронизировать всегда можно. Но надо это сделать так, чтобы никому не было обидно. На личности переходить нельзя, потому что это очень тонкая материя.

«Но все же существуют темы, над которыми я бы никогда не взялся шутить: теракты, геноцид, болезни так далее», — сказал Гарик Харламов.

Рассказал юморист и о том, как идет работа над передачей с его участием. Весь материал проходит через сито редакторов, авторов, продюсеров. Фильтр в данном вопросе, как думает Харламов, необходим. Одним кажется, что его шутка смешная, а другим – нет, сообщает RT.

Напомним, что Гарик Харламов сегодня является одним из самых популярных юмористов в стране. Его жена — известная актриса Кристина Асмус, которая не так давно была в центре внимания из-за скандального фильма «Текст». Тогда оправдываться за откровенную сцену супруги с актером Иваном Янковским пришлось и самому Гарику Харламову. Он заявил, что полностью поддерживает жену. В данной картине, как он сказал, без откровенной сцены было никак нельзя, потому что она была в книге, по которой и был снят фильм «Текст».

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Тэги:

Гарик ХарламовИван ЯнковскийКристина АсмусФильм "Текст"
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Гарик Харламов обозначил запретные для себя темы в юморе
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