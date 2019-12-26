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Аркадий Укупник поделился нежным снимком с подросшей дочкой

В этом году Софии исполнилось уже восемь лет.

Аркадий Укупник поделился нежным снимком с подросшей дочкой
Укупник поделился снимком с дочкой/http://globallookpress.com/

Музыкант и автор легендарного хита «Я на тебе никогда не женюсь» Аркадий Укупник в Instagram опубликовал трогательный и очень нежный снимок, на котором изображен в компании своей восьмилетней дочери Софии. «С рождеством!» — кратко подписан он фотографию. Многие поклонники звезды отметили, что девочка растёт копией отца. У них, к примеру, одинаковый разрез глаз, форма носа и даже очень похожа ухмылка.

Напомним, что София родилась у Аркадий Укупника в 2011 году от третьей супруги Натальи. Женщина работает главной одной из туристических фирм. Как отмечал в интервью Укупник, именно с этой женщиной он обрел настоящее счастье.

Ранее Аркадий Укупник дважды был женат. В конце семидесятых годов он женился на Лилии Лельчук. В 1980 году она подарила ему сына Григория. Сейчас вместе с мамой сын Укупника от первого брака живет в Германии.

Второй супругой Укупника была Марина Никитина. В 1987 году она родила ему дочь Юнну. Сейчас девушка работает на радио «Свобода».

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Аркадий УкупникНаталья УкупникСофия Укупник
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Аркадий Укупник поделился нежным снимком с подросшей дочкой
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