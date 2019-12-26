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«Он теперь повар»: как теперь выглядит мальчик из клипа Freestyler

Фото повзрослевшего героя клипа Bomfunk MC's продемонстрировали в «Вечернем Урганте».

«Он теперь повар»: как теперь выглядит мальчик из клипа Freestyler
Кадр из «Вечернего Урганта»

В программе «Вечерний Ургант» от 25 декабря продемонстрировали выросшего мальчика из клипа Bomfunk MC’s Freestyler. 20 лет назад эта музыка звучала на всех дискотеках планеты, покорив все европейские чарты. Главную роль в клипе исполнил Марло Снеллман, которому на тот момент было 15 лет.

В кадре мальчик с дредами бродит по метро, управляя людьми с помощью музыки, звучащей из его плеера. Проигрыватель заряжает силой загадочный человек, которого он случайно встречает в подземке. Подросток останавливает людей, «перематывает» их, «ускоряет». В итоге парень слишком увлекается процессом управления, за что подвергается наказанию случайным волшебником. Мальчик возвращается к моменту их встречи, потеряв свою силу.

Продемонстрировав фото уже взрослого Марло, Ургант заявил: «Он живет в Париже, работает поваром. Самое удивительное, что слева он еще «Фристайлер», в справа – «Ракамакафо».

Кадр из «Вечернего Урганта». Фото
Кадр из «Вечернего Урганта»
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«Он теперь повар»: как теперь выглядит мальчик из клипа Freestyler
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