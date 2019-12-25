«Выдержали проверку на прочность»: Юрий Аксюта подвел итоги «Голоса» в 2019 году

Продюсер шоу «Голос» и «Голос. Дети» Юрий Аксюта подвел своеобразные итоги уходящего года. Поклонникам популярной программы 2019-ый запомнится, прежде всего, скандалом с Микеллой Абрамовой — дочерью певицы Алсу. Напомним, зрители не поверили, что девочка выиграла вокальный конкурс своими силами, без «помощи» влиятельных родителей. Организаторы проекта обнулили результаты и признали победителями шестого сезона «Голос. Дети» всех девятерых финалистов.

Аксюта назвал произошедшее непростым испытанием для шоу, которое, тем не менее, было пройдено.

«Мы все – я имею в виду участников, наставников и тех, кто трудится над созданием «Голоса» (а у нас, между прочим, одна команда с первого сезона), – выдержали эту проверку на прочность и отстояли то, что является сущностью конкурса, – его честность. Мы благодарны зрителям за их любовь и поддержку, которые были нам особенно важны в минувшем сезоне», — сказал 60-летний продюсер.

Напомним, сейчас завершается восьмой сезон взрослого «Голоса», в креслах наставников которого сидят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Константин Меладзе. Финал зрители Первого канала увидят 1 января 2020 года.