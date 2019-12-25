НОВОСТИ

«Выдержали проверку на прочность»: Юрий Аксюта подвел итоги «Голоса» в 2019 году

Популярному шоу пришлось отстоять то, что является сущностью конкурса.

«Выдержали проверку на прочность»: Юрий Аксюта подвел итоги «Голоса» в 2019 году
Все финалисты «Голос. Дети» 2019 года стали победителями. Фото: Первый канал.

Продюсер шоу «Голос» и «Голос. Дети» Юрий Аксюта подвел своеобразные итоги уходящего года. Поклонникам популярной программы 2019-ый запомнится, прежде всего, скандалом с Микеллой Абрамовой — дочерью певицы Алсу. Напомним, зрители не поверили, что девочка выиграла вокальный конкурс своими силами, без «помощи» влиятельных родителей. Организаторы проекта обнулили результаты и признали победителями шестого сезона «Голос. Дети» всех девятерых финалистов.

Аксюта назвал произошедшее непростым испытанием для шоу, которое, тем не менее, было пройдено.

«Мы все – я имею в виду участников, наставников и тех, кто трудится над созданием «Голоса» (а у нас, между прочим, одна команда с первого сезона), – выдержали эту проверку на прочность и отстояли то, что является сущностью конкурса, – его честность. Мы благодарны зрителям за их любовь и поддержку, которые были нам особенно важны в минувшем сезоне», — сказал 60-летний продюсер.

Напомним, сейчас завершается восьмой сезон взрослого «Голоса», в креслах наставников которого сидят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Константин Меладзе. Финал зрители Первого канала увидят 1 января 2020 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Голос» и «Голос. Дети»ГолосГолос-8итоги голосованияМикелла АбрамоваНовости googleПрограмма «Голос. Дети»Финал "Голос. Дети"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Выдержали проверку на прочность»: Юрий Аксюта подвел итоги «Голоса» в 2019 году
Интересно?
Поделись с друзьями: