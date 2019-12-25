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«Загитова – персик, Медведева – сила»: Ягудин дал характеристику фигуристкам

Олимпийский чемпион высказался о звездах мирового фигурного катания.

«Загитова – персик, Медведева – сила»: Ягудин дал характеристику фигуристкам
Ягудин одним словом описал Загитову и Медведеву/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин описал одним словом известных людей из мира фигурного катания. «Татьяна Тарасова — Великая Китайская стена, которая всегда защищает, успокаивает и заставляет становиться лучше. Юдзуру Ханю? Желтый мишка Тэдди. Натан Чен? Гений. Они оба гении, боги. Загитова — персик, Медведева — сила», — заявил прославленный спортсмен в интервью Olympic Channel.

Напомним, что Алина Загитова не выступит на ближайшем чемпионате страны по фигурному катанию. Она решила взять паузу в своих выступлениях. При этом олимпийская чемпионка Пхенчхана продолжит тренировки.

Из-за пропуска чемпионата России Загитова автоматически лишается шанса попасть на чемпионаты мира и Европы. Ранее она говорила, что без отбора на эти турниры не поедет. Многие эксперты между тем сходятся во мнении, что Алина Загитова уже не вернется на лед.

Кстати, объявление о приостановке карьеры привело к громкому скандалу в мире российского фигурного катания. Комментарии тренера Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко не понравились наставнику Алины Загитовой Этери Тутберидзе. Она высказала своем мнение на этот счет. Со своей стороны, Плющенко молчать не стал, а отметил, что Тутберидзе больше менеджер, чем тренер. Все номера ее фигуристкам, как утверждает супруг продюсера Яны Рудковской, ставит другой человек.

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Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваЕвгения МедведеваНовости googleТатьяна Тарасовафигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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«Загитова – персик, Медведева – сила»: Ягудин дал характеристику фигуристкам
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