«Загитова – персик, Медведева – сила»: Ягудин дал характеристику фигуристкам

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин описал одним словом известных людей из мира фигурного катания. «Татьяна Тарасова — Великая Китайская стена, которая всегда защищает, успокаивает и заставляет становиться лучше. Юдзуру Ханю? Желтый мишка Тэдди. Натан Чен? Гений. Они оба гении, боги. Загитова — персик, Медведева — сила», — заявил прославленный спортсмен в интервью Olympic Channel.

We asked Olympic champion Alexei Yagudin to describe Alina Zagitova, Evgenia Medvedeva, Yuzuru Hanyu, Nathan Chen and Tatyana Tarasova in just one word. @yagudinofficial @JannyMedvedeva @nathanwchen pic.twitter.com/jOGHCxTIX0

— Olympic Channel (@olympicchannel) 25 декабря 2019 г.