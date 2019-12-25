Симоньян разыскивает хейтера, который пожелал смерти ее младшей дочери

Как заявила известная журналистка, она хочет «вежливо поговорить» с этим человеком.

Журналистка Маргарита Симоньян в Instagram опубликовала несколько комментариев своих пользователей. В одном из них раздались гневные слова в адрес ее младшей дочери Маро, которая появилась на свет 19 октября этого года. Хейтер пожелал смерти ребенку.

Как известно, Маргарита Симоньян давно помогает молодым мамам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. «Ну от миллиардов государственных стыдно не пожертвовать. Ну это как смсками. Скорейшей смерти вашей Маро у вас на глазах. За все, что вы делаете», — написал неизвестный пользователь.

«Друзья, а как вы считаете, вот этого автора можно найти и вежливо поговорить? Есть тут такие умельцы?» — задалась вопросом Маргарита Симоньян, которую сильно задели слова хейтера.

Напомним, что уже несколько лет журналистка живет с актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. У пары трое совместных детей. При этом свадьбу Маргарита и Тигран пока так и не сыграли. Скорее всего, торжество состоится в следующем году.