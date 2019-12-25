«Чувствует себя стабильно»: пресс-секретарь «Современника» сообщила о состоянии Волчек

По информации агентства «Интерфакс», в настоящее время состояние 86-летней Галины Волчек не изменилось. Об этом сообщила пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова.

Еще в понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что актрису госпитализировали в одну из московских больниц. Причиной тому послужили возникшие у Галины Борисовны проблемы с легкими. Представитель театра «Современник» подметила, что народная артистка СССР пока еще находится под наблюдением врачей и чувствует себя стабильно. Все без изменений.

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«Она достаточно стабильно себя чувствует», — отметила Волкова.

Как выяснилось, художественного руководителя «Современника» доставили в Боткинскую больницу. На сайте театра в официальном обращении говорилось, что окружение Галины Борисовны не сомневается в том, что она обязательно пойдет на поправку и в скором времени приступит к работе. Сама Волчек никаких комментариев по поводу своей болезни и самочувствии не давала. Судя по информации, которую получил наш портал, никакими новыми данными представители театра не располагают.

«Мы ничего нового сказать не можем… Извините!» — сообщили Teleprogramma.pro в «Современнике».

Ранее с открытием нового театрального сезона 86-летнюю Галину Волчек поздравлял Кирилл Сафонов. Вместе с Кристиной Орбакайте актер задействован в спектакле «Двое на качелях».