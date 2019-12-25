Эмилия Кларк отказывается фотографироваться с поклонниками из-за панических атак

Звезда сериала «Игра престолов» рассказала, как один из фанатов требовал сделать селфи с ним, когда у нее текли слезы.

Британская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся после роли Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов». Недавно она дала интервью журналистке Джесси Вар для подкаста Table, в котором рассказала, почему перестала делать селфи с поклонниками. Всему виной печальный опыт.

«Однажды я шла через аэропорт и у меня началась паническая атака, вызванная полным истощением. Я разговаривала по телефону с мамой и сказала, что я не могу дышать. И тут ко мне подбегает парень и просит сфотографироваться с ним. Я стою и у меня слезы текут. Я сказала ему, что не могу, а он продолжал настаивать «Ну, пожалуйста, это всего лишь минутка». Это было ужасно, с тех пор я отказываюсь делать селфи с поклонниками, вместо этого предлагаю автограф», — поделилась воспоминанием 33-летняя актриса.

Эмилия Кларк считает, что раздача автографов – это более качественное взаимодействие с поклонниками: «Когда я подписываю что-то для людей, я спрашиваю, как их зовут, возникает контакт. А селфи – это просто сделал фото и давай до свидания», — приводит слова актрисы издание DayliMail.

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