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Эмилия Кларк отказывается фотографироваться с поклонниками из-за панических атак

Звезда сериала «Игра престолов» рассказала, как один из фанатов требовал сделать селфи с ним, когда у нее текли слезы.

Эмилия Кларк отказывается фотографироваться с поклонниками из-за панических атак
Актриса Эмилия Кларк. Фото: Globallookpress

Британская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся после роли Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов». Недавно она дала интервью журналистке Джесси Вар для подкаста Table, в котором рассказала, почему перестала делать селфи с поклонниками. Всему виной печальный опыт.

«Однажды я шла через аэропорт и у меня началась паническая атака, вызванная полным истощением. Я разговаривала по телефону с мамой и сказала, что я не могу дышать. И тут ко мне подбегает парень и просит сфотографироваться с ним. Я стою и у меня слезы текут. Я сказала ему, что не могу, а он продолжал настаивать «Ну, пожалуйста, это всего лишь минутка». Это было ужасно, с тех пор я отказываюсь делать селфи с поклонниками, вместо этого предлагаю автограф», — поделилась воспоминанием 33-летняя актриса.

Актриса Эмилия Кларк. Фото
Актриса Эмилия Кларк. Фото: Globallookpress

Эмилия Кларк считает, что раздача автографов – это более качественное взаимодействие с поклонниками: «Когда я подписываю что-то для людей, я спрашиваю, как их зовут, возникает контакт. А селфи – это просто сделал фото и давай до свидания», — приводит слова актрисы издание DayliMail.

Ранее мы рассказывали, как героиня сериала «Любовники» пожаловалась на то, что продюсеры унижали актеров, заставляя раздеваться и участвовать в сексуальных сценах.

Также мы публиковали рейтинг самых популярных сериалов и фильмов 2019 года, составленный поисковым сервисом Яндекс на основе запросов пользователей. В списке «Чернобыль», «Игра престолов», «Дылды», «Однажды…в Голливуде», «Джокер» и другие.

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Тэги:

«Игра престолов»Дейнерис ТаргариенНВОсериалыЭмилия Кларк
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Эмилия Кларк отказывается фотографироваться с поклонниками из-за панических атак
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