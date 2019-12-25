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«Для меня было честью сделать это»: Трамп рад своему появлению в фильме «Один дома 2»

Президент США тепло отзывается о комедии.

«Для меня было честью сделать это»: Трамп рад своему появлению в фильме «Один дома 2»
Дональд Трамп. Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Во время общения с военными, которое транслировал телеканал C-Span, Дональд Трамп внезапно разоткровенничался и рассказал о своей небольшой роли в новогодней комедии «Один дома 2». Вопрос был посвящен любимому новогоднему фильму президента США и совсем неудивительно, что выбор Трампа пал на приключения молодого Маколея Калкина в холле его гостиницы.

«Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — рассказал президент о своем появлении в картине. Также он заметил, что современные дети узнают его после просмотра фильма «Один дома 2», нежели просто увидев знаменитость по телевизору.

В картине 1992 года Трамп исполнил небольшую роль. Его герой подсказал главному герою Кевину, как попасть в гостиницу. Стоит отметить, что президент США большой любитель поучаствовать в съемках кино, эпизодические роли исполнил также в картинах «Любовь с уведомлением» «Маленькие негодяи» и «Студия 54», а также однажды снялся в клипе Эмина на песню In Another Life.

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Тэги:

Дональд ТрампкиноОдин дома 2
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«Для меня было честью сделать это»: Трамп рад своему появлению в фильме «Один дома 2»
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