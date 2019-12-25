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Элина Чага рассказала о конфликтах с Агутиным во время сотрудничества

Исполнительница в этом году ушла от музыканта в «свободное плавание».

Элина Чага рассказала о конфликтах с Агутиным во время сотрудничества
Чага закончила сотрудничество с Агутиным/https://www.instagram.com/elinachaga/

Певица Элина Чага призналась, что во время творческого сотрудничества с музыкантом Леонидом Агутиным у них порой возникали конфликты. Правда, это было нечасто. За пять лет, что длились их отношения, таких случаев было всего два. Оба они, как утверждает Чага, были связаны с творчеством. По ее словам, в каких-то моментах у них расходились мнения. При этом они всегда находили компромиссы.

Элина Чага отметила, что прекрасно осведомлена о сплетнях вокруг их с Агутиным персон. Пресса часто подозревала их в бурном романе. «Я больше переживала за реакцию родителей, так как они далеки от мира шоу-бизнеса. К счастью, они отреагировали адекватно, зная меня и понимая, что все слухи — фантазии желтой прессы», — заметила Элина Чага.

Как сказала исполнительница, Леонид Агутин – очень требовательный наставник. В то же время он всегда радуется успеху своих подопечных.

Сейчас Элина Чага, как она сама выразилась, выходит из зоны комфорта. Она уверена, что в будущем сможет реализоваться, как самостоятельная певица, без помощи звездного наставника. «Свободное плавание» даст ей толчок для собственного развития, сообщает «СтарХит».

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Элина Чага рассказала о конфликтах с Агутиным во время сотрудничества
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