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Овечкин и Шубская посетили ужин у Дональда Трампа

Хоккеист подарил президенту США свой игровой свитер.

Овечкин и Шубская посетили ужин у Дональда Трампа
Александр Овечкин с Анастасией Шубской попали на ужин к Дональду Трампу ФОТ: https://www.instagram.com/nastyashubskaya/
Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил приглашение на ужин к президенту США Дональду Трампу. Политик пригласил не только прославленного хоккеиста, но и его супругу Анастасию Шубскую. 
Встреча прошла в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго во Флориде. Чтобы отблагодарить хозяина, Александр Овечкин решил подарить Дональду Трампу свой игровой свитер.
«Рада встрече, мистер президент», — написала Шубская в своем аккаунте в Instagram.
На официальное мероприятие девушка надела длинное черное платье, а ее супруг — классический черный костюм. Судя по видеороликам, которые девушка разместила в Stories, пара осталась очень довольна мероприятием.
Александр Овечкин подарил Дональду Трампу свой игровой свитер
Фото: https://www.instagram.com/nastyashubskaya/
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. С «Кэпиталз» россиянин трижды становился обладателем Президентского кубка (2010, 2016, 2017 годы), который вручают за победу в регулярном чемпионате НХЛ, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.
Он счастливо женат и периодически радует поклонников семейными снимками, а еще принимает участие в необычных экспериментах. Как-то раз он целый день провел на кассе в одном из супермаркетов. Хоккеист честно работал кассиром, сообщает сайт Радио «КП».
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Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяДональд Трамп
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Овечкин и Шубская посетили ужин у Дональда Трампа
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