Овечкин и Шубская посетили ужин у Дональда Трампа

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил приглашение на ужин к президенту США Дональду Трампу. Политик пригласил не только прославленного хоккеиста, но и его супругу Анастасию Шубскую. Встреча прошла в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго во Флориде. Чтобы отблагодарить хозяина, Александр Овечкин решил подарить Дональду Трампу свой игровой свитер.

«Рада встрече, мистер президент», — написала Шубская в своем аккаунте в Instagram

На официальное мероприятие девушка надела длинное черное платье, а ее супруг — классический черный костюм. Судя по видеороликам, которые девушка разместила в Stories, пара осталась очень довольна мероприятием.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. С «Кэпиталз» россиянин трижды становился обладателем Президентского кубка (2010, 2016, 2017 годы), который вручают за победу в регулярном чемпионате НХЛ, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

Он счастливо женат и периодически радует поклонников семейными снимками, а еще принимает участие в необычных экспериментах. Как-то раз он целый день провел на кассе в одном из супермаркетов. Хоккеист честно работал кассиром, сообщает сайт Радио «КП».