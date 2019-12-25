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Умерла композитор Алли Уиллис, написавшая саундтрек к сериалу «Друзья»

Женщина скончалась на 73-м году жизни.

Умерла композитор Алли Уиллис, написавшая саундтрек к сериалу «Друзья»
фото: globallookpress.com/

24 декабря стало известно о смерти известного американского композитора Алли Уиллис. Именно она написала главную тему к «Друзьям», за которую была номинирована на премию «Эмми». Также в свое время автор песен и режиссер получила две награды «Грэмми» за треки Beverly Hills Cop и The Color Purple.

Трагической новостью о смерти Алли поделилась ее давняя знакомая и партнер Пруденс Фентон в Instagram. По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Уиллис работала не только в кино и на телевидении. Также она сотрудничала с популярными группами Earth, Wind & Fire. Женщина является соавтором хита Boogie Wonderland, выпущенной в 1979 году. Этот трек стал знаковым в творчестве композитора. За особый вклад в музыкальную культуру имя Алли увековечили в Зале славы авторов песен.

О своей личной жизни она предпочитала не рассказывать. Поклонники по всему миру выражают соболезнования ее родным и близким.

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Умерла композитор Алли Уиллис, написавшая саундтрек к сериалу «Друзья»
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