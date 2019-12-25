«Покататься на слонах»: Малинин отметит Новый год в экзотической стране

Для семьи Малининых 2019-й год был напряженным. Дочь музыканта 19-летняя Устинья сдавала вступительные экзамены сразу в четыре консерватории. В итоге девушка выбрала Королевскую академию в Лондоне.

«Теперь мы просто хотим расслабиться и улететь в жаркие страны. Дети захотели покататься на слонах и много солнца, поэтому мы полетим на Новый год в Таиланд. В Россию вернемся только к старому Новому году», — рассказала Teleprogramma.pro супруга Александра Малинина Эмма.

Она призналась, что уже купила подарки своим близким. В этот раз семья музыканта поступила очень практично – все собрались вместе и обговорили, что хотели бы получить на Новый год. Чтобы не испортить момент сюрприза разговор строился на намеках, и они очень помогли при выборе презентов.

«В следующем году дети разъедутся в разные уголки планеты, поэтому мы с папой приготовили значимые подарки», — сказала Эмма Малинина.

Правда она не уверенна, что сможет дождаться наступления Нового года. Ей, как и мужу Александру Малинину каждый раз не терпится порадовать своих детей пораньше, поэтому презентов у них практически всегда получается несколько. Вначале они дарят те, что купили к празднику, но не сберегли до него, а потом уже те, что докупили. В промежутке между ними могут появиться еще какие-то сюрпризы.

Эмма Малинина призналась, на Новый год она попросит Бога о том, чтобы в ее жизни сохранились те теплые отношения в семье, которые есть сейчас.

«Семья для меня – самое главное. Это самый главный подарок мне от Бога, потому что встретить человека, который исповедует с тобой одну и ту же семейную религию – большая редкость. Мне, как женщине, очень повезло, Александр – не только прекрасный мужчина, муж, но и замечательный отец. Он очень деловой и хозяйственный. Одна бы я никогда не смогла сделать то, что мы сделали вместе», — сказала супруга артиста.

В преддверии Нового года Эмма Малинина пожелала читателям Teleprogramma.pro не разочаровываться в жизни, понимания того, что все люди, независимо от материального положения, проходят по сути одинаковые этапы жизни. «Все зависит от нашего настроя, жизнелюбия и позитивного мышления. Поэтому всем желаю просыпаться каждое утро с хорошим настроением и верить в то, что следующий год будет лучше предыдущего», — обратилась к читателям нашего издания Эмма Малинина.