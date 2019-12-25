Шуфутинский представил своего «американского» 17-летнего внука Ноя

Музыкант Михаил Шуфутинский в Instagram опубликовал кадр, на котором изображен его внук Ной. Молодому человеку в этом году исполнилось 17 лет. С детства он живет в Америке. Известно, что Ной Шуфутинский увлекается музыкой, как и его звездный дед.

«Это мой внук Ной Шуфутинский. Он живет в Филадельфии. Его новый трек Diaspora стал популярным в Израиле», — заявил Михаил Шуфутинский.

Отметим, что у Михаила Шуфутинского двое сыновей. Старший Дэвид живет со своей семьей в Москве. Он занимается продюсированием звука и кино. У него трое детей – два сына и дочь.

Младший сын Антон живет в США. Он женат на американке. Известно, что мужчина преподает в университете. У младшего сына четверо детей. Кроме Ноя, еще два сына Дмитрий и Захар. Кстати, Дмитрий также неравнодушен к музыке. Ранее он играл на саксофоне в школьном оркестре. Также у Михаила Шуфутинского есть внучка. Ханне Ренэ Шуфутинской в этом году исполнилось семь лет.