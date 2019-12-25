НОВОСТИ

Шуфутинский представил своего «американского» 17-летнего внука Ноя

Молодой человек увлекается пением и уже добился определенных успехов.

Шуфутинский представил своего «американского» 17-летнего внука Ноя
Шуфутинский порадовался успехам внука в музыке/http://globallookpress.com/

Музыкант Михаил Шуфутинский в Instagram опубликовал кадр, на котором изображен его внук Ной. Молодому человеку в этом году исполнилось 17 лет. С детства он живет в Америке. Известно, что Ной Шуфутинский увлекается музыкой, как и его звездный дед.

«Это мой внук Ной Шуфутинский. Он живет в Филадельфии. Его новый трек Diaspora стал популярным в Израиле», — заявил Михаил Шуфутинский.

Отметим, что у Михаила Шуфутинского двое сыновей. Старший Дэвид живет со своей семьей в Москве. Он занимается продюсированием звука и кино. У него трое детей – два сына и дочь.

Младший сын Антон живет в США. Он женат на американке. Известно, что мужчина преподает в университете. У младшего сына четверо детей. Кроме Ноя, еще два сына Дмитрий и Захар. Кстати, Дмитрий также неравнодушен к музыке. Ранее он играл на саксофоне в школьном оркестре. Также у Михаила Шуфутинского есть внучка. Ханне Ренэ Шуфутинской в этом году исполнилось семь лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаИзраильМихаил ШуфутинскийНой ШуфутинскийФиладельфия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шуфутинский представил своего «американского» 17-летнего внука Ноя
Интересно?
Поделись с друзьями: