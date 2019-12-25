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Дарья Мороз продемонстрировала стройные формы в прозрачном корсете

Актриса привела в восторг поклонников новой фотосессией.

Дарья Мороз продемонстрировала стройные формы в прозрачном корсете
Дарья Мороз сразила фанатов откровенным фото ФОТО: https://www.instagram.com/d_moroz/

Дарья Мороз раззадорила воображение поклонников новой фотосессией. Актриса предстала в образе роковой красотки и, по ее утверждению, почувствовала себя Марлен Дитрих.

Экс-супруга Константина Богомолова позирует в шляпке с вуалью, черном полупрозрачном корсете и трусиках. Черные перчатки и часы лаконично завершают смелый образ, а яркий акцент добавляет несколько нитей жемчуга.

Поклонники признались, что не сразу узнали любимицу, а когда разобрались, то пришли в восторг от нового образа.

«Воу-воу-воу!»

«Слов нет, одни слюни!»

«Это вы? Нет слов!» — признаются фолловеры.

Естественно, не всем пришелся по вкусу смелый образ актрисы. Были и те, кто ядовито отметил, что у Мороз не хватает данных, чтобы сравнивать себя с Дитрих.

«Дитрих? С таким колхозным фэйсом? Надеть прикид — это еще не значит почувствовать себя Марлен. Нужна ее судьба и ее мозги, извините», — резко высказался один из юзеров.

Замечание привлекло внимание Мороз и она ответила, что просто «обожает такие комментарии», пишет 5-tv.ru.

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Дарья Мороз продемонстрировала стройные формы в прозрачном корсете
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