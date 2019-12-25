«Мои красотки»: Кузьмин поделился редким кадром с дочками от разных жен

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram опубликовал редкий кадр, на котором он в окружении своих дочек — Сони, Марты и Николь. «Мои красотки. Скоро все опять соберемся! А с кем вы отмечаете Новый год?» — спросил Владимир Кузьмин своих поклонников.

Отметим, что Соня Кузьмина — выпускница проекта «Фабрика звезд-3». Девушка появилась на свет в 1985 году. Что касается двух других дочек Кузьмина, то они считаются внебрачными. Марта родилась в 1986 году от Ирины Мильциной, а Николь — спустя год от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго, бывшей поклонницы певца.

Добавим, что у Кузьмина была еще одна дочь Елизавета. Девушка была убита в 2002 году в своей квартире в Москве. Это не единственная потеря в жизни Кузьмина. В 2009 году трагически погиб его сын Степан. Во время пожара, который вспыхнул в его квартире, расположенной на 18 этаже, он, пытаясь спастись, пошел по карнизу, но сорвался вниз.

Также известно, что у Кузьмина есть еще один сын Никита. Молодой человек работает дизайнером. Мужчина несколько лет провел в тюрьме в США после крупной аферы.

Добавим, что недавно стало известно, что Владимир Кузьмин оставил свою молодую любовницу и вернулся к супруге Екатерине Трофимовой, с которой до этого прожил 17 лет. При этом он продолжает снимать для девушки квартиру. Бывшая жена смогла простить измену музыканту.