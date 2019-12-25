НОВОСТИ

«Мои красотки»: Кузьмин поделился редким кадром с дочками от разных жен

Рок-музыкант отметил, что встречает с дочерьми каждый Новый год.

«Мои красотки»: Кузьмин поделился редким кадром с дочками от разных жен
Кузьмин поделился кадром с дочками/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram опубликовал редкий кадр, на котором он в окружении своих дочек — Сони, Марты и Николь. «Мои красотки. Скоро все опять соберемся! А с кем вы отмечаете Новый год?» — спросил Владимир Кузьмин своих поклонников.

Отметим, что Соня Кузьмина — выпускница проекта «Фабрика звезд-3». Девушка появилась на свет в 1985 году. Что касается двух других дочек Кузьмина, то они считаются внебрачными. Марта родилась в 1986 году от Ирины Мильциной, а Николь — спустя год от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго, бывшей поклонницы певца.

Добавим, что у Кузьмина была еще одна дочь Елизавета. Девушка была убита в 2002 году в своей квартире в Москве. Это не единственная потеря в жизни Кузьмина. В 2009 году трагически погиб его сын Степан. Во время пожара, который вспыхнул в его квартире, расположенной на 18 этаже, он, пытаясь спастись, пошел по карнизу, но сорвался вниз.

Также известно, что у Кузьмина есть еще один сын Никита. Молодой человек работает дизайнером. Мужчина несколько лет провел в тюрьме в США после крупной аферы.

Добавим, что недавно стало известно, что Владимир Кузьмин оставил свою молодую любовницу и вернулся к супруге Екатерине Трофимовой, с которой до этого прожил 17 лет. При этом он продолжает снимать для девушки квартиру. Бывшая жена смогла простить измену музыканту.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир КузьминЕлизавета КузьминаМарта КузьминаНиколь КузьминаСоня Кузьмина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мои красотки»: Кузьмин поделился редким кадром с дочками от разных жен
Интересно?
Поделись с друзьями: