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Иван Охлобыстин перестал служить в храме из-за нападок хейтеров

В адрес актера было очень много критики после выхода на экраны картины «Царь».

Иван Охлобыстин перестал служить в храме из-за нападок хейтеров
Охлобыстин пока не служит в храмах/http://globallookpress.com/

Актер Иван Охлобыстин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему перестал служить в храме. Как известно, он был священником русской православной церкви.

«Я снимался в картинах, зарабатывал деньги и служил в храме. В 2009 году на экраны вышел фильм «Царь». Патриарх дал благословение на съемки в этом фильме. Я там сыграл царского шута Вассиана. Но как раз началась эпоха соцсетей. Были крики хейтеров: «Как батюшка может представать в сатанинском образе?». Я не захотел бросать тень на церковь. Если сниматься дальше, значит, скандал продолжился бы. Отказаться от работ в кино я не мог, потому что люблю актерскую профессию. В итоге мы приняли такое решение: пока снимаюсь в кино, в церкви лучше не служить», — сказал актер.

В студии программы также появился близкий друг Ивана Охлобыстина, лидер группы «Неприкасаемые» Гарик Сукачев. Он высказался о товарище.

«Он всегда был человеком, который связан с религиями. Я всегда относился к этому с огромным уважением. Я люблю мужчин, у которых есть глубокие внутренние определения», — сказал Гарик Сукачев.

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Тэги:

Гарик СукачевИван ОхлобыстинПрограмма "Судьба человека"Фильм "Царь"
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Иван Охлобыстин перестал служить в храме из-за нападок хейтеров
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