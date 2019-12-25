НОВОСТИ

Охлобыстин объяснил, почему из пожара сначала будет спасать жену, а не детей

Как заявил актер, если что, «Оксанка новых нарожает».

Охлобыстин объяснил, почему из пожара сначала будет спасать жену, а не детей
Охлобыстин рассказал о своей семье/http://globallookpress.com/

Актер Иван Охлобыстин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сказал, что в первую очередь, если в его доме начнется пожар, будет спасать супругу, а не своих детей. Как известно, у него шесть детей — двое сыновей и четыре дочери — от Оксаны Арбузовой.

«Я не могу представить, что ударю Оксанку. Могу допустить, что она меня ударит, но я никогда. Жена для меня всегда на первом месте. Из пожара, если вдруг он начнется, первой буду спасать жену, а не детей. Если даже дети там останутся, то Оксанка мне новых нарожает», — заявил актер.

Он отметил, что в его доме каждый знает, чем заниматься. «Дети у нас по очереди дежурят. У нас на холодильнике висит расписание», — заметил Иван Охлобыстин.

Также актер вспомнил, как познакомился со своей супругой, которую боготворит.

«Я понимал, что пора жениться. Однажды приехал в модный по тем временам развлекательный клуб «Маяк». Все парни там сидели в надежде познакомиться с юным девичьим сердцем. Я зашел в зал. Все дамы были с кавалерами. А одна почему-то была с двумя. Я приехал тогда на мотоцикле. Подошел к ней и сказал: «Мадемуазель, не совершить ли нам романтическую прогулку на мотоцикле?». Она согласилась со мной поехать. Но сказала, чтобы я вернул ее к полуночи домой. Так я и сделал», — сказал Иван Охлобыстин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван ОхлобыстинОксана АрбузоваПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Охлобыстин объяснил, почему из пожара сначала будет спасать жену, а не детей
Интересно?
Поделись с друзьями: