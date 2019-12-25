Охлобыстин объяснил, почему из пожара сначала будет спасать жену, а не детей

Актер Иван Охлобыстин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сказал, что в первую очередь, если в его доме начнется пожар, будет спасать супругу, а не своих детей. Как известно, у него шесть детей — двое сыновей и четыре дочери — от Оксаны Арбузовой.

«Я не могу представить, что ударю Оксанку. Могу допустить, что она меня ударит, но я никогда. Жена для меня всегда на первом месте. Из пожара, если вдруг он начнется, первой буду спасать жену, а не детей. Если даже дети там останутся, то Оксанка мне новых нарожает», — заявил актер.

Он отметил, что в его доме каждый знает, чем заниматься. «Дети у нас по очереди дежурят. У нас на холодильнике висит расписание», — заметил Иван Охлобыстин.

Также актер вспомнил, как познакомился со своей супругой, которую боготворит.

«Я понимал, что пора жениться. Однажды приехал в модный по тем временам развлекательный клуб «Маяк». Все парни там сидели в надежде познакомиться с юным девичьим сердцем. Я зашел в зал. Все дамы были с кавалерами. А одна почему-то была с двумя. Я приехал тогда на мотоцикле. Подошел к ней и сказал: «Мадемуазель, не совершить ли нам романтическую прогулку на мотоцикле?». Она согласилась со мной поехать. Но сказала, чтобы я вернул ее к полуночи домой. Так я и сделал», — сказал Иван Охлобыстин.