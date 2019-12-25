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«Люблю!»: 36-летняя Снаткина сообщила о рождении первого племянника

Актриса из сериала «Татьянин день» поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием.

«Люблю!»: 36-летняя Снаткина сообщила о рождении первого племянника
Анна Снаткина (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Анна Снаткина опубликовала в Instagram снимок бирки из родильного отделения, поделившись с верными почитателями радостным событием. Как выяснилось, в семье актрисы из сериала «Татьянин день» произошло долгожданное пополнение.

Мамой стала родная сестра знаменитости — Мария. По словам Снаткиной, она обзавелась первым племянником. Девушка не стала скрывать, что ее переполняют сильные чувства. Ведь в семье артистки появился наследник. Анна с нетерпением ждет момента, когда сможет взять малыша на руки. Имя новорожденного племянника Снаткина пока держит в секрете. Малыш весит три с половиной килограмма при росте 54 сантиметра. Как выяснилось, сестра актрисы рожала в одной из московских клиник.

«Сегодня, в католическое Рождество, 25 декабря 2019 года, в 6.15 утра, появился на свет мой первый племянник! Машенька, сестренка моя, я искренне поздравляю тебя с рождением сына! Здоровья малышу и маме! Люблю», — добавила Анна.

Напомним, что радостное событие произошло и в семье 46-летней Марии Мироновой. Еще в сентябре знаменитость во второй раз стала мамой. Она родила сына Федора от своего нынешнего мужа Андрея. По словам актрисы, она каждую свободную минутку проводит рядом с трехмесячным сынишкой, боясь пропустить самый важный момент. От предыдущих отношений у Марии есть уже взрослый 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов.

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«Люблю!»: 36-летняя Снаткина сообщила о рождении первого племянника
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