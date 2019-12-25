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Галкин объяснил, почему не ездит в Чечню с гастролями

По словам телеведущего, он боится сказать что-нибудь лишнее, за что потом придется извиняться.

Галкин объяснил, почему не ездит в Чечню с гастролями
Галкин не собирается с концертами в Чечню/http://globallookpress.com/

Юморист Максим Галкин в эфире шоу «А поговорить?» с журналисткой Ириной Шихман объяснил, почему у него нет гастролей в Чечне. Как заявил супруг Аллы Пугачевой, он боится сказать во время визита в эту республику со сцены что-нибудь лишнее, за что потом пришлось бы извиняться перед главой региона Рамзаном Кадыровым.

«Я очень дипломатичный человек, но все-таки люблю некоторую свободу высказываний. Я всегда боюсь, что скажу что-то не то и это как-то неправильно воспримут», — заметил Максим Галкин.

Как добавил юморист, он любит отвечать за свои слова, произнесенные со сцены. Причем, как он утверждает, его уже не раз приглашали с гастролями в Чечню, но пока он предпочитает отказываться. Также Галкин подколол некоторых своих коллег по шоу-бизнесу, которые в Чечне частые гости. Как они, «царедворствовать», он не собирается.

Галкин отметил, что на крупных российских праздниках, где бывает и президент России Владимир Путин, он иронизирует, в том числе и над главой государства. Никаких проблем в этом плане он не видит.

Отметим, что широкое обсуждение ранее получили слова Максима Галкина, которые он сказал во время своего выступления в Новосибирске. Тогда юморист заявил, что в России на телевидении процветает цензура. Кроме того, юмориста не устраивает, что по каналам центрального телевидения очень много внимания уделяется событиям, происходящим на Украине. При этом о проблемах в родной стране почему-то замалчивается. Позже многие известные телеведущие высказались насчет цензуры на каналах. Кто-то с мужем Аллы Пугачевой согласился, а кто-то сказал, что никакой цензуры сейчас не существует. К примеру, Владимир Познер сказал, что цензура есть, но на Первом канале ее нет, иначе он бы давно ушел с телевидения.

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Алла ПугачеваВладимир ПутинМаксим ГалкинРамзан КадыровЧечня
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Галкин объяснил, почему не ездит в Чечню с гастролями
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