Бондарчук ответил, почему не задалась карьера звезды «Обитаемого острова» Степанова

Режиссер Федор Бондарчук ответил, почему не сложилась карьера у актера Василия Степанова. Он сыграл главную роль в картине «Обитаемый остров». Первое время все считали, что актера ждет огромный успех, однако неожиданно он практически перестал сниматься.

Более того, два с половиной года назад актер выпал из окна третьего этажа, получив перелом руки и ноги. Позже он рассказывал, что пытался достать кошку, однако поскользнулся и упал с козырька. В этом году он попал в клинику неврозов.

Как отметил Федор Бондарчук, он и сейчас внимательно следит за судьбой Василия Степанова. Как сказал режиссер, внимание к молодому актеру после выхода картины было невероятное. Он заранее предупреждал об этом Василия, но тот внял не всем его советам.

«Точно так же я говорил и с Петей Федоровым, и с Юлей Снигирь: братцы, через месяц вашими лицами будет завешана вся Москва. Вас будут обсуждать и критиковать. Девушки и парни вам будут писать, кто-то в интернете будет вас превозносить, а кто-то поливать грязью. Готовьтесь… Ну, что сказать, профессия тяжелая», — заявил Федор Бондарчук.

Как отметил режиссер, Степанова позже звали и в другие проекты. В то же время о каких-то личных вещах, которые творятся в жизни талантливого актера, Бондарчук рассказывать не стал. Как отметил режиссер, ему просто не давали на это морального права, сообщает «Комсомольская правда».