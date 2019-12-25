У бывшей жены рыжего «Иванушки» разглядели беременность

Похоже, что у Марины Банковой, бывшей жены рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова, в личной жизни все отлично. Весной звездная пара объявила о расставании, сославшись на то, что их отношениям просто наступил конец, ни о каком любовном треугольнике и речи не было.

Чуть позже выяснилось, что девушка все-таки ушла не в пустоту, а к вполне конкретному мужчине – баскетболисту Андрею Зубкову. В начале декабря пара уже продемонстрировала на своих безымянных пальцах обручальные кольца.

Но на этом история не закончилась, в Сети все чаще стала появляться информация о том, что Марина и Андрей ждут ребенка. В частности, Telegram-канал «Только никому» обратил внимание на новогоднее фото из Instagram девушки. На нем бывшая супруга рыжего «Иванушки» сидит на коленях баскетболиста так, что живот ее остается прикрытым широкой спиной спортсмена.

Зачем сооружать такую сложную конструкцию перед объективом фотоаппарата, непонятно. Однако загадка становится объяснимой, если предположить, что Марина беременна. В кадре также заметно, что девушка находится на небольшом расстоянии от любимого мужчины – так, будто приблизиться ей мешает животик.

Отметим, что в последнее время бывшая жена Григорьева-Аполлонова публикует в Сети исключительно портретные фотографии или достает снимки из архива. И вот они почему-то уже в полный рост.

А как вы считаете, это совпадение или Марина действительно беременна?