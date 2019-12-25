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«Наша гвардия рядом»: Канделаки навестила Кудрявцеву в больничной палате

Ранее ведущая программы «Секрет на миллион» сообщила о том, что перенесла срочную операцию.

«Наша гвардия рядом»: Канделаки навестила Кудрявцеву в больничной палате
Тина Канделаки (Фото: Globallookpress.com)

Тина Канделаки наведалась в больницу к прооперированной Лере Кудрявцевой. Бизнесвумен одной из первых навестила возлюбленную хоккеиста Игоря Макарова. На личной страничке в микроблоге ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» поблагодарила близкую подругу за поддержку и заботу. Ранее 48-летняя Кудрявцева сообщила своим друзьям и коллегам о том, что ей провели срочную операцию. Пока неизвестно, сколько дней знаменитость пробудет под наблюдением врачей.

Тина Канделаки навестила Леру Кудрявцеву в больнице
Тина Канделаки одной из первых навестила Леру Кудрявцеву в больнице (Фото: Instagram.com/leratv)

«Тиныч, спасибо, милая, за поддержку… Наша старая гвардия всегда рядом», — отметила Лера, обращаясь к подруге.

В Instagram скорейшего выздоровления Лере Кудрявцевой также пожелали ее коллеги-артисты, среди которых Юрий Шатунов, певица Валерия, Максим Галкин, Саша Савельева, Анита Цой, Наталья Рудова, Марика, Инна Маликова, Игорь Крутой и многие другие.

Телеведущую положили в отдельную палату, в которой есть телевизор. Несмотря на слабость и отсутствие сил, Лера не отказывается от плотных обедов и ужинов, восстанавливаясь после перенесенной операции. Пока Кудрявцева находится в больнице, о ее дочери Маше заботятся нянечки.

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«Наша гвардия рядом»: Канделаки навестила Кудрявцеву в больничной палате
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