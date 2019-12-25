«В этом образе он убедителен»: Бондарчук оценил игру «сумасшедшего профессора» Богомолова

Режиссер Федор Бондарчук высказался о роли в своем новом фильме «Вторжение» режиссера Константина Богомолова, супруга светской львицы Ксении Собчак. Как известно, в ленте, которая выйдет на экраны в самом начале нового года, режиссер исполнил роль сумасшедшего профессора. В начале картины он читает лекцию студентам МГУ об искусственном интеллекте.

«В этом образе он убедителен. Он режиссер, худрук, он умеет управлять и держать внимание большой аудитории артистов. Или студентов, как в нашей картине, где он выступает в качестве лектора МГУ. И он просто нравится мне как артист», — заявил Федор Бондарчук.

Также известный режиссер заметил, что хотел бы работать в картинах вместе со своей супругой, актрисой Паулиной Андреевой. Но для этого должны совпасть сразу несколько обстоятельств. Сценарий должен понравиться его супруге. Кроме того, он отметил, что у Паулины Андреевой очень напряженный график работы в кино и театре. Поэтому их планы должны совпадать, чтобы они встретились на одной съемочной площадке.

Кстати, Новый год Федор Бондарчук будет отмечать со своими родными людьми — мамой, супругой, детьми и внучками, сообщает «Комсомольская правда».