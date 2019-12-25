НОВОСТИ

«В этом образе он убедителен»: Бондарчук оценил игру «сумасшедшего профессора» Богомолова

Как считает режиссер, муж Ксении Собчак умеет держать внимание большой аудитории.

«В этом образе он убедителен»: Бондарчук оценил игру «сумасшедшего профессора» Богомолова
Бондарчук оценил игру Богомолова во "Вторжении"/http://globallookpress.com/

Режиссер Федор Бондарчук высказался о роли в своем новом фильме «Вторжение» режиссера Константина Богомолова, супруга светской львицы Ксении Собчак. Как известно, в ленте, которая выйдет на экраны в самом начале нового года, режиссер исполнил роль сумасшедшего профессора. В начале картины он читает лекцию студентам МГУ об искусственном интеллекте.

«В этом образе он убедителен. Он режиссер, худрук, он умеет управлять и держать внимание большой аудитории артистов. Или студентов, как в нашей картине, где он выступает в качестве лектора МГУ. И он просто нравится мне как артист», — заявил Федор Бондарчук.

Также известный режиссер заметил, что хотел бы работать в картинах вместе со своей супругой, актрисой Паулиной Андреевой. Но для этого должны совпасть сразу несколько обстоятельств. Сценарий должен понравиться его супруге. Кроме того, он отметил, что у Паулины Андреевой очень напряженный график работы в кино и театре. Поэтому их планы должны совпадать, чтобы они встретились на одной съемочной площадке.

Кстати, Новый год Федор Бондарчук будет отмечать со своими родными людьми — мамой, супругой, детьми и внучками, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакПаулина АндрееваФедор Бондарчукфильм "Вторжение"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«В этом образе он убедителен»: Бондарчук оценил игру «сумасшедшего профессора» Богомолова
Интересно?
Поделись с друзьями: