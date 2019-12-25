 «Врать надо меньше»: Миро осмеяла операцию Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева накануне призналась, что сделала операцию по удалению силиконовых имплантатов из груди. По словам звезды, они несколько лет протекали.

Откровения любимицы публики в большинстве своем были встречены публикой с большим теплом и искренним сочувствием. Люди со всех уголков земного шара писали Кудрявцевой слова поддержки и благодарили за откровенность. Однако нашлись и те, что посмеялся над телезвездой, в их числе оказалась блогер Лена Миро.

Свою публикацию под названием «Лера дала течь» она начала так: «Кудрявцева – самая честная женщина публичного пространства России». И, хотя блогер не закавычила слово «честная», совершенно очевидно, что она имела обратное. Миро вспомнила все слухи о ведущей, намекая на фиктивность ее отношений с Лазаревым и распущенное поведение звезды в прошлом. Также, по словам Лены, Лера якобы уверяла публику, что ее грудь настоящая. На деле оказалось не так.

«Врать надо меньше, а грудь оперировать все-таки не в России», — подытожила свою едкую речь блогер.

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