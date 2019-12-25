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22-летняя невестка Пугачевой устроила танцы под живой вокал Преснякова

Алена Краснова вместе с внуком Примадонны провела вечер в одном из столичных баров в компании близких друзей.

22-летняя невестка Пугачевой устроила танцы под живой вокал Преснякова
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Солист группы Multiverse Никита Пресняков исполнил несколько композиций в одном из столичных баров, устроив импровизированный концерт для собравшихся гостей, в частности, своей жены Алены Красновой и друзей их семьи. Примечательно, что в этот вечер внук Аллы Борисовны пренебрег треками из репертуара его музыкального коллектива, спев зарубежные хиты, которые уже не первый год ставят на радио. Свежими кадрами всего происходящего возлюбленная певца поделилась на личной страничке микроблога.

Алена вместе с другими девушками не смогла усидеть на месте, отправившись на танцпол. Невестка Примадонны исполняла танцевальные па под живое пение Никиты Преснякова, по достоинству оценив вокальные данные мужа.

Алена Краснова на вечеринке с мужем
Алена Краснова провела уикенд в компании мужа Никиты Преснякова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Примечательно, что, танцуя, Красновой удавалось снимать выступление мужа на камеру смартфона. Ранее возлюбленная Никиты поделилась планами на новый год.

Семейный праздник супруги отметят на бывшей даче Аллы Борисовны. Старший внук Примадонны присматривает за особняком звездной бабушки на Истре. По словам Алены, они соберут за одним столом самых близких друзей.

Сама Пугачева проведет Новогоднюю ночь с детьми и мужем в подмосковной деревне Грязь. На праздник певица пригласила и поэта-песенника Илью Резника.

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22-летняя невестка Пугачевой устроила танцы под живой вокал Преснякова
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