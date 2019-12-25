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«Я всегда рядом»: Юлианна Караулова представила своего возлюбленного

Пара давно состоит в отношениях, однако официального брака они пока не заключили.

«Я всегда рядом»: Юлианна Караулова представила своего возлюбленного
Юлианна Караулова. Фото Михаила Фролова. КП.

Певица Юлианна Караулова представила широкой публике своего возлюбленного, саунд-продюсера Андрея Черного. Совместный снимок с любимым и трогательное поздравление с днем его рождения звезда разместила в блоге.

«С днем рождения, мужчина мечты! Просто будь счастлив, а я всегда рядом», — написала она.

Это редкий случай, когда Юлианна решила показать часть своей личной жизни. Обычно девушка скупа на подробности о себе.

Известно, что молодой человек сделал ей предложение еще два года назад, однако пара не спешит оформлять отношения. Юлианна призналась изданию «7Дней», что обладает дотошным характером, поэтому не хочет доверять организацию торжества специалистам. Ей самой хочется все контролировать, однако делать это не позволяет нынешняя большая занятость.

В итоге, молодые люди решили отложить заключение брака на неопределенный срок. По словам певицы, она очень признательна своему жениху за то, что он так терпелив к ней.

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«Я всегда рядом»: Юлианна Караулова представила своего возлюбленного
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