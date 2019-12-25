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Куклачев объяснил, каких кошек селит в своем особняке на Рублевке

Как отметил артист, коттедж он превратил в дом престарелых.

Куклачев объяснил, каких кошек селит в своем особняке на Рублевке
Куклачев отпраздновал семидесятилетие/http://globallookpress.com/

«Главный кошатник страны» Юрий Куклачев заявил, что селит в своем особняке на Рублевке только кошек, которым не меньше 25 лет. Причем, как он заверил, таких у него много, поэтому скучать звезде цирка не приходится.

«Мы живем в лесу на Рублевке, есть шесть соток земли. Обычно я там сажаю редиску, морковь, сливы, помидоры, яблоки. Большая часть моих кошек живут в «Хрустальном замке» в театре. А дома у меня дом пенсионеров. Там кошки, которым по 25 лет. Таких много», — заметил он.

Также Юрий Куклачев рассказал, как отметил свой юбилей. В этом году он отпраздновал семидесятилетие. Как сказал артист, ему очень помогли братья Запашные, его давние друзья. Вместе с ними он устроил шикарное представление в большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

В то же время Юрий Куклачев после этого представления понял, что реалии поменялись. Советский цирк в его классическом варианте, как он считает, давно умер. Российский цирк стал очень походить на канадский. В нем много красивых костюмов, хореографических номеров, но нет животных. Он же всегда считал, что во главу угла надо ставить во время представлений животных, сообщает «Комсомольская правда».

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Куклачев объяснил, каких кошек селит в своем особняке на Рублевке
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