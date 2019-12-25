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«Невероятно гармоничная семья»: Басков пришел в восторг от фото Газманова с женой и детьми

Супруга музыканта поделилась редким снимком, на котором вся семья вместе.

«Невероятно гармоничная семья»: Басков пришел в восторг от фото Газманова с женой и детьми
Басков выразил свое восхищение семьей Газмановых/http://globallookpress.com/

Музыкант Николай Басков оценил снимок в Instagram семьи его коллеги по творческому цеху Олега Газманова. Супруга музыканта Марина Муравьева опубликовала фотографию, на которой можно увидеть трех детей певца — Родиона, Филиппа и Марианну. «Невероятно гармоничная семья», — заявил «золотой голос России».

Семья Газмановых. Фото
Газмановы опубликовали совместное фото/https://www.instagram.com/marinagazmanova/

Сама Марина Муравьева в своем посте порассуждала о сегодняшних семьях. Она отметила, что основная проблема в том, что многие стали общаться с родными в режиме монолога. Единственное, что делают с радостью – это обмениваются оскорблениями. Это, как она считает, одинаково относится, как к мужчинам, так и к женщинам.

«Однако нельзя ежедневно «изгаживать» настоящее. Будущего в этом случае может и не быть. Недаром Андре Моруа, знаток семейных взаимоотношений, говорит: «самое трудное в браке – уметь перейти от любви к дружбе, не жертвуя при этом любовью». Дружба, нарождающаяся духовная близость, уважение, привязанность, разрастание общих взглядов и интересов, дорожание другим, как собой – это и есть спектр многоцветной радуги настоящей любви», — заявила Марина Муравьева.

Напомним, что у Олега Газманова сын Родион от первой супруги. Филиппа он усыновил. Это ребенок Марины от предыдущих отношений. Наконец, у пары есть совместная дочь – Марианна. В этом году ей исполнилось 16 лет.

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Тэги:

Марианна ГазмановаМарина МуравьеваНиколай БасковОлег ГазмановФилипп Газманов
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«Невероятно гармоничная семья»: Басков пришел в восторг от фото Газманова с женой и детьми
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