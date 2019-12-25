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Молодая жена Петросяна соскочила с диеты, отведав пива со штруделем

Накануне Татьяна Брухунова сообщила на весь белый свет, что давно не ест мучного.

Молодая жена Петросяна соскочила с диеты, отведав пива со штруделем
Петросян и Брухунова. Фото Лики Брагиной.

Евгений Петросян продолжает отдыхать в Германии вместе со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой. Новоиспеченные супруги осматривают местные достопримечательности и дегустируют блюда в традиционных ресторанах. Культурной программой жена юмориста осталась довольна, а вот гастрономического удовольствия ей получить не удалось.

В личном блоге она посетовала, что есть в Германии практически нечего, в ресторанах – сплошные пережаренные сосиски и супы из копченостей. Привычной для Татьяны паровой и тушеной пищи здесь почему-то не оказалось. Единственное, что есть здесь съедобного – это паста. Но, по словам Брухуновой, она уже полгода не употребляет мучного. В общем, девушка вместо того, чтобы наслаждаться свадебным путешествием, откровенно страдает голодная.

Брухунова и Петросян. Фото
Брухунова и Петросян. Фото https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/

Впрочем, мучения Татьяны продолжались недолго, вместе с Евгением Вагановичем она заглянула в знаменитую мюнхенскую пивную «Хофбройхаус», где когда-то произносил свои речи Гитлер. Здесь ее душа развернулась по полной. На столе у 30-летней девушки оказалось далеко не только пиво (а это очень калорийный продукт), но и яблочный штрудель с кайзершмаррном (традиционные мучные германские десерты).

На столе у Брухуновой. Фото
На столе у Брухуновой. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

И в самом деле, трудно сдержаться, когда видишь такое аппетитное блюдо.

А как долго вы можете соблюдать диету?

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Молодая жена Петросяна соскочила с диеты, отведав пива со штруделем
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