Звездный стиль

Правила не писаны: Киркоров и Богомолов наплевали на дресс-код «Вторжения»

Вместо черных одеяний мужчины предпочли белый и красный наряды.

Правила не писаны: Киркоров и Богомолов наплевали на дресс-код «Вторжения»
Константин Богомолов. Фото Global look press.

В Москве прошла закрытая премьера фильма Федора Бондарчука «Вторжение». На широких экранах лента появится 1 января 2020 года. Согласно дресс-коду гости вечеринки должны были явиться в черном. И почти все приглашенные соблюли это правило, кроме двух неординарных личностей – Филиппа Киркорова и Константина Богомолова. Что, в принципе, не удивляет.

Король, он понятно, и в Африке король. Царственным особам правила не писаны. А Богомолов? После его обнаженки на премии «Гвоздь сезона» теперь хочется «спасибо» говорить каждый раз, когда он появляется на публике одетым. Так что – все нормально.

Итак, Филипп Киркоров пришел на премьеру в белом одеянии из пуха страуса. И этот костюм сильно напоминал look Екатерины Варнавы, в котором она появлялась на своем дне рождения.

А Константин Богомолов явился на премьеру в красном пальто, синих джинсах и, слава богу, черной рубашке. Сопровождающая его Ксения Собчак нарядилась согласно дресс-коду.

Напомним, во время капустника после вручения театральной премии «Гвоздь сезона» Константин Богомолов вышел на сцену полностью обнаженный, прикрываясь газетой «Культура».

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Правила не писаны: Киркоров и Богомолов наплевали на дресс-код «Вторжения»
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