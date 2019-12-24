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Новый поворот: экс-жена Ивана Краско беременна от его предполагаемого сына

Актер узнал о том, что Наталья Шевель ждет ребенка, в студии передачи Дмитрия Шепелева.

Новый поворот: экс-жена Ивана Краско беременна от его предполагаемого сына
Иван Краско и Наталья Шевель. фото: Олег Золото "Комсомольская правда"

Иван Краско в будущем году отметит 90-летие. За это время он преуспел не только на театральной сцене, но и в личной жизни. За его плечами четыре брака. С последней молодой супругой Натальей Шевель артист развелся в прошлом году. Причина банальна: девушка отказалась рожать ребенка своему избраннику. А не так давно актер узнал, что у него, возможно, есть внебрачный сын. Неизвестный мужчина позвонил ему и заявил, что он его наследник, но потом пропал.

Как оказалось, первой о возможном внебрачном сыне Краско узнала его бывшая жена Наталья. Именно с ней сначала встретился мужчина. Его зовут Александр Яковлев. Выяснилось, что в итоге у него завязался роман с бывшей женой своего предполагаемого отца. Разобраться в этой истории решил Дмитрий Шепелев. В студии передачи «На самом деле» первой появилась Шевель. Она сразу сделала неожиданное заявление.

«Я жду ребенка», — призналась девушка. Как оказалось, отцом будущего малыша является Яковлев. Даже ведущий удивился такой новости. По словам Натальи, возлюбленный напоминает ей  бывшего мужа в молодости. Девушка заверила, что находится на втором месяце беременности, о чем никто не знал ранее. Проверку на детекторе лжи в связи с этим ей проходить было запрещено.

Шевель объявила о беременности. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Александр тоже пришел в студию. Он поцеловал свою избранницу. 38-летний мужчина отметил, что узнал о романе матери с Краско от своей тети. «В 2005 году моя мама Мария Голоядова развелась с мужчиной, который меня воспитывал. Я стал искать человека, который является моим отцом», — пояснил герой передачи. По его словам, родительница работала с Иваном Ивановичем на «Ленфильме». Тогда у них и закрутился роман. Мария была гримером, что позволило ей познакомиться с актером. Их отношения были короткими. Для 19-летней девушки беременность была желанной, но все же неожиданной.

 

Яковлев уверен, что он сын Краско. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Проверка на детекторе лжи показала, что Александр говорит правду. После этого в студию пришел Иван Краско. «Что же я слышу, Наталья Александровна… От меня ребенка не захотели, а от моего сына захотели? Это нонсенс какой-то», — сразу высказался он. Артист подтвердил, что одно время на «Ленкоме» ходили слухи, что он самый любвеобильный актер. Однако вспомнить маму Александра он не смог. Ни архивные снимки, ни лично Марина не впечатлили артиста. А эксперты нашли несколько несостыковок в словах женщины. По их подсчетам оказалось, что она вынашивала сына 10 месяцев и забеременела, когда Краско уже уехал на гастроли. Мария сразу исправила показания, заверив, что они виделись еще раз, тогда она и забеременела. Но результаты ДНК-теста и разоблачение двух героев передачи зрители увидят в следующем выпуске «На самом деле».

Краско не смог вспомнить Марию, с которой у него возможно был роман. фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Новый поворот: экс-жена Ивана Краско беременна от его предполагаемого сына
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