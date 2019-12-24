Новый поворот: экс-жена Ивана Краско беременна от его предполагаемого сына

Иван Краско в будущем году отметит 90-летие. За это время он преуспел не только на театральной сцене, но и в личной жизни. За его плечами четыре брака. С последней молодой супругой Натальей Шевель артист развелся в прошлом году. Причина банальна: девушка отказалась рожать ребенка своему избраннику. А не так давно актер узнал, что у него, возможно, есть внебрачный сын. Неизвестный мужчина позвонил ему и заявил, что он его наследник, но потом пропал.

больше по теме Краско встретился со своей внебрачной дочкой после нескольких лет обид Марина приехала ради отца из Нью-Йорка, где она живет с юности.

Как оказалось, первой о возможном внебрачном сыне Краско узнала его бывшая жена Наталья. Именно с ней сначала встретился мужчина. Его зовут Александр Яковлев. Выяснилось, что в итоге у него завязался роман с бывшей женой своего предполагаемого отца. Разобраться в этой истории решил Дмитрий Шепелев. В студии передачи «На самом деле» первой появилась Шевель. Она сразу сделала неожиданное заявление.

«Я жду ребенка», — призналась девушка. Как оказалось, отцом будущего малыша является Яковлев. Даже ведущий удивился такой новости. По словам Натальи, возлюбленный напоминает ей бывшего мужа в молодости. Девушка заверила, что находится на втором месяце беременности, о чем никто не знал ранее. Проверку на детекторе лжи в связи с этим ей проходить было запрещено.

Александр тоже пришел в студию. Он поцеловал свою избранницу. 38-летний мужчина отметил, что узнал о романе матери с Краско от своей тети. «В 2005 году моя мама Мария Голоядова развелась с мужчиной, который меня воспитывал. Я стал искать человека, который является моим отцом», — пояснил герой передачи. По его словам, родительница работала с Иваном Ивановичем на «Ленфильме». Тогда у них и закрутился роман. Мария была гримером, что позволило ей познакомиться с актером. Их отношения были короткими. Для 19-летней девушки беременность была желанной, но все же неожиданной.

Проверка на детекторе лжи показала, что Александр говорит правду. После этого в студию пришел Иван Краско. «Что же я слышу, Наталья Александровна… От меня ребенка не захотели, а от моего сына захотели? Это нонсенс какой-то», — сразу высказался он. Артист подтвердил, что одно время на «Ленкоме» ходили слухи, что он самый любвеобильный актер. Однако вспомнить маму Александра он не смог. Ни архивные снимки, ни лично Марина не впечатлили артиста. А эксперты нашли несколько несостыковок в словах женщины. По их подсчетам оказалось, что она вынашивала сына 10 месяцев и забеременела, когда Краско уже уехал на гастроли. Мария сразу исправила показания, заверив, что они виделись еще раз, тогда она и забеременела. Но результаты ДНК-теста и разоблачение двух героев передачи зрители увидят в следующем выпуске «На самом деле».