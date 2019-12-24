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Харламов и Варнава подарили свои голоса троллям из ледового мюзикла

Актеры озвучат персонажей мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Харламов и Варнава подарили свои голоса троллям из ледового мюзикла
Екатерина Варнава. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

В эту среду состоится премьерный показ ледового мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на льду дворца спорта «Мегаспорт». Совсем скоро зазвучат первые музыкальные аккорды и начнется волшебная сказка, которая подарит и маленьким, и большим гостям представления атмосферу чуда и праздника.

Развлекать гостей мероприятия и создавать новогоднее настроение будут персонажи Елены Йованович и Нодара Майсурадзе — тролли Друэнция и Дрюль. Для озвучки этих милых персонажей организаторы позвали звездных гостей — известных российских актеров Екатерину Варнаву и Гарика Харламова. Они с огромным удовольствием приняли участие в проекте и подарили свои голоса волшебным героям.

Посмотреть на новогоднее шоу можно будет с 25 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт».

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Гарик ХарламовЕкатерина Варнаваледовое шоу
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Харламов и Варнава подарили свои голоса троллям из ледового мюзикла
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