Харламов и Варнава подарили свои голоса троллям из ледового мюзикла

В эту среду состоится премьерный показ ледового мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на льду дворца спорта «Мегаспорт». Совсем скоро зазвучат первые музыкальные аккорды и начнется волшебная сказка, которая подарит и маленьким, и большим гостям представления атмосферу чуда и праздника.

Развлекать гостей мероприятия и создавать новогоднее настроение будут персонажи Елены Йованович и Нодара Майсурадзе — тролли Друэнция и Дрюль. Для озвучки этих милых персонажей организаторы позвали звездных гостей — известных российских актеров Екатерину Варнаву и Гарика Харламова. Они с огромным удовольствием приняли участие в проекте и подарили свои голоса волшебным героям.

Посмотреть на новогоднее шоу можно будет с 25 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт».