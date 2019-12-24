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Меган Маркл объявлена одной из самых модных женщин 2019 года

Герцогиня Сассекская вошла в топ модниц по версии британского журнала Vogue.

Меган Маркл объявлена одной из самых модных женщин 2019 года
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Британский журнал Vogue назвал топ-10 самых модно одетых женщин в 2019 году. Из королевской семьи в список вошла только Меган Маркл. Авторы отметили, что герцогиня Сассекская не потерпела ни одного модного провала, хотя в этом году в ее жизни было много перемен, среди главных – материнство. «Ее продуманный гардероб символизирует модную женщину и олицетворяет современно мыслящую королевскую особу», – отмечается в журнале.

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

В список главных модниц супруга принца Гарри вместе с 33-летней певицей Леди Гага, 49-летней супермоделью Наоми Кэмпбелл и другими знаменитостями. Полный список самых модных женщин 2019 года выглядит так:

1. Наоми Кэмпбелл, модель

2. Джемма Чан, актриса

3. Рианна, певица

4.Фиби Уоллер-Бридж, актриса

5. Адвоа Абоа, модель

6. Лупита Нионго, актриса

7. Зои Кравиц, актриса

8. Трейси Эллис Росс, актриса

9. Меган Маркл, герцогиня Сассексская

10. Леди Гага, певица и актриса

К слову, журнал Vogue приглашал Меган Маркл выступить редактором сентябрьского выпуска, сообщает издание Daily Mail. Также герцогиня выпустила капсульную коллекцию базовой одежды для современных работающих женщин. Модные критики отмечают, что герцогине Сассекской удается соблюдать баланс между модой и здравым смыслом. Меган редко выходит в свет в дорогих дизайнерских платьях, зато не раз появлялась на публике в одинаковой одежде, в частности, в платья-рубашках, а во время африканского тура продемонстрировала симпатию к недорогим брендам.

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Ранее мы писали, как Меган Маркл и Кейт Миддлтон вернули в моду 80-е годы. Обе девушки стали носить блузки с бантом, и это мгновенно стало трендом.

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Меган Маркл объявлена одной из самых модных женщин 2019 года
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