«Могу выпить из русской удали»: Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Собчак

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В интервью супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса признался, что в юности всегда следил за количеством выпитого им алкоголя, добавив, что благодаря этому родители никогда не видели его пьяным. При том, что возлюбленный Аллы Борисовны крайне редко употребляет спиртные напитки, при желании он может выпить целую бутылку алкоголя за вечер. Если тому располагает компания.

«В юности я в стельку не напивался. Вообще пить не люблю! Разве что из такой русской удали. Однако были случаи, когда я выпивал бутылку водку или виски за вечер», — отметил Максим, пояснив, что даже в состоянии сильнейшего опьянения его мозг контролирует каждое движение.

Благодаря этой способности Галкин может казаться людям абсолютно трезвым. По словам шоумена, выпитое нисколько не отражается на его способности мыслить и быстро соображать. Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса не стал скрывать, что Ксения Собчак видела его пьяным.