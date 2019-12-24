НОВОСТИ

«Могу выпить из русской удали»: Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Собчак

Шоумен признался, что крайне редко употребляет спиртные напитки.

«Могу выпить из русской удали»: Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Собчак
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В интервью супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса признался, что в юности всегда следил за количеством выпитого им алкоголя, добавив, что благодаря этому родители никогда не видели его пьяным. При том, что возлюбленный Аллы Борисовны крайне редко употребляет спиртные напитки, при желании он может выпить целую бутылку алкоголя за вечер. Если тому располагает компания.

«В юности я в стельку не напивался. Вообще пить не люблю! Разве что из такой русской удали. Однако были случаи, когда я выпивал бутылку водку или виски за вечер», — отметил Максим, пояснив, что даже в состоянии сильнейшего опьянения его мозг контролирует каждое движение.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин вспомнил о реакции Собчак, когда та поняла, что он пьян (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить»)

Благодаря этой способности Галкин может казаться людям абсолютно трезвым. По словам шоумена, выпитое нисколько не отражается на его способности мыслить и быстро соображать. Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса не стал скрывать, что Ксения Собчак видела его пьяным.

«Мы с ней вели одно мероприятие. А накануне я с другом напился! Так, при Ксюше играл в «Борьбу умов» на телефоне. Она совершенно обалдела. Потому что на все вопросы я отвечал правильно при том, что был пьян! А курить никогда не пробовал», — заверил шоумен.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаМаксим ГалкинПрограмма "А поговорить?"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Могу выпить из русской удали»: Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: