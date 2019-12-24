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«У меня сложные отношения к бракам»: Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна

Пара, несмотря на трех общих детей, живет в гражданских отношениях.

«У меня сложные отношения к бракам»: Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна
Кеосаян и Симоньян живут в гражданском браке/https://www.instagram.com/_m_simonyan_/

Журналистка Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему они с актером Тиграном Кеосаяном уже много лет живут в гражданских отношениях. У пары, напомним, трое совместных детей.

«У меня сложные отношения к бракам. Тигран в этом плане человек традиционный. Мы вообще-то должны были сыграть свадьбу в прошлом году. Но у меня в один год умерли две бабушки. У нас принято год траур держать. Как только прошел год, я в третий раз забеременела. Может быть, сыграем свадьбу на следующий год», — отметила популярный российский медиаменеджер.

Также она отметила, что ее просто повело, когда они стали плотно общаться с Тиграном Кеосаяном. «Я сидела, и сама себе говорила: «Я что влюбилась, что ли? Да ладно, не может быть. Тебе же, Рита, уже четвертый десяток лет. Что вообще происходит? Тогда меня словно ледяной волной окатило», — заявила Симоньян.

Также она призналась, что хранит все старые телефоны и смс, которые они с Тиграном Кеосаяном посылали друг другу в начале их отношений.

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Алена ХмельницкаяМаргарита СимоньянМаргарита Симоньян последние новостиПрограмма "Судьба человека"Тигран Кеосаян
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«У меня сложные отношения к бракам»: Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна
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