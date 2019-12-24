«Что они вообще знают?»: актер фильма «Кошки» ответил кинокритикам

Мюзикл «Кошки» еще не вышел в России, но весь остальной мир уже удивляется фильму и не очень охотно идет в кинотеатры, пока фильм собрал в прокате всего 11 миллионов долларов, при затратах на создание в 100 миллионов долларов. Критики остались недовольны так же, как и зрители, а такое единодушие бывает редко.

Один из актеров картины, Джейсон Дэруло, исполнитель роли Рам-Там-Таггера, решил ответить всем тем, кто недоволен экранизацией мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

«Это потрясающее произведение искусства, созданное лучшими людьми в мире. Я просто рад, что зрители его действительно посмотрят, потому что критики — что они вообще знают? Они хоть один фильм сняли?» — сказал Джейсон Дэруло порталу TMZ.

Несмотря на подобные высказывания члена съемочной группы из серии прежде чем критиковать, сделай сам», на текущий момент именно «Кошки» остаются самой провальной картиной 2019 года. Как бы зрителей ни пытались убедить в том, что это шедевр, который должен увидеть каждый, официальный трейлер уже расставил точки над i и доказал, что даже в 2019 году многомиллионные картины могут получиться провальными.