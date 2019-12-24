НОВОСТИ

«Что они вообще знают?»: актер фильма «Кошки» ответил кинокритикам

По словам мужчины, фильм получился потрясающим произведением искусства.

«Что они вообще знают?»: актер фильма «Кошки» ответил кинокритикам
"Кошки". Фото: youtube.com/Universal Pictures Russia

Мюзикл «Кошки» еще не вышел в России, но весь остальной мир уже удивляется фильму и не очень охотно идет в кинотеатры, пока фильм собрал в прокате всего 11 миллионов долларов, при затратах на создание в 100 миллионов долларов. Критики остались недовольны так же, как и зрители, а такое единодушие бывает редко.

Один из актеров картины, Джейсон Дэруло, исполнитель роли Рам-Там-Таггера, решил ответить всем тем, кто недоволен экранизацией мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

«Это потрясающее произведение искусства, созданное лучшими людьми в мире. Я просто рад, что зрители его действительно посмотрят, потому что критики — что они вообще знают? Они хоть один фильм сняли?» — сказал Джейсон Дэруло порталу TMZ.

Несмотря на подобные высказывания члена съемочной группы из серии прежде чем критиковать, сделай сам», на текущий момент именно «Кошки» остаются самой провальной картиной 2019 года. Как бы зрителей ни пытались убедить в том, что это шедевр, который должен увидеть каждый, официальный трейлер уже расставил точки над i и доказал, что даже в 2019 году многомиллионные картины могут получиться провальными.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Кошки»Джейсон Дэруломюзикл
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что они вообще знают?»: актер фильма «Кошки» ответил кинокритикам
Интересно?
Поделись с друзьями: