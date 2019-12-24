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Не только Козловский: Милош Бикович признался, кто популярнее него в Сербии

Звезда сериала «Отель Элеон» уверяет, что в России его любят гораздо больше, чем в родной стране.

Не только Козловский: Милош Бикович признался, кто популярнее него в Сербии
Кадр из «Вечернего Урганта». Милош Бикович

Звезда «Отеля Элеона», «Льда» и «Духless 2» Милош Бикович заявил на шоу «Вечерний Ургант», что в Сербии его любят гораздо меньше, чем в России. При этом в родной стране он отлично проявил себя, как продюсер.

Год назад Милош попробовал себя в качестве продюсера, работая над фильмом «Южный ветер». Дебют превзошел все ожидания Биковича – картина стала самой кассовой за 15 лет. «Вопреки тому, что я снялся в главной роли», — сказал артист. Ургант подхватил шутку и ответил не менее искрометно: «Ты еще и на артистке сэкономил!»

Однако этот оглушительный успех не принес звезде славу, которая есть у него в нашей стране. Артист признался, что в Сербии его знают, но «не так, как в России». На вопрос Ивана, кто самый знаменитый российский актер, Милош ответил: «Данила Козловский». Популярен в Сербии и Александр Петров, его местные зрители полюбили после фильма «Лед».

По словам Биковича, в его родной стране российские кинокартины пользуются успехом. В частности, сербы любят «Солнечный удар», «Духless», «За гранью реальности». Покажут в местных кинотеатрах и новый фильм «Холоп», в котором Милош сыграл главную роль. В России он выйдет в прокат 26 декабря, в Сербии – 27-го.

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"Вечерний Ургант"Милош БиковичПрограмма «Вечерний Ургант»
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Не только Козловский: Милош Бикович признался, кто популярнее него в Сербии
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