«Докопались до 10 тысяч»: директор Бузовой опроверг новость о суде над певицей

Директор Ольги Бузовой опроверг новость о том, что она стала должницей по коммуналке. Утром 24 декабря Интернет-канал Mash распространил информацию, что скандальную певицу ищут судебные приставы. Якобы, чтобы стрясти долг за услуги ЖКХ, который накопился у артистки перед управляющей компанией, обслуживающей ее квартиру в Петербурге. Организация «Космосервис» подала в суд и выиграла его. Правда, сумма взыскания какая-то смешная — всего 10 тысяч рублей. Да Ольга, наверное, в минуту столько зарабатывает…

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до концертного директора певицы Антона Богословского и тот сказал, что подобного суда не было. Откуда пошла эта информация, команда Бузовой разбираться не станет.

«Мне каждый день звонят с подобными вопросами. У нас бы тут был юридический отдел из тысячи человек, если бы мы реагировали на каждою такую новость, — устало поведал мужчина. — У нас этими вопросами занимается бухгалтер. Если где-то и образовался какой-то долг, то он тут же был оплачен. Я думаю, что просто у ваших коллег нет новостей, и они докопались до 10 тысяч. «Злостная неплательщица!» Ваши коллеги такими словами позорят сами себя».

Отметим, что у Бузовой сейчас другие проблемы: шоу «План Б», а певица так и не нашла себе пару! Поклонники предположили, что она все-таки встречается с блогером Давой, но официального подтверждения этой информации нет. Какие там 10 тысяч, когда женщина уже три года с разбитым сердцем?!